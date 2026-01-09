Scène ouverte du 09/01/2026 avec la danseuse et comédienne Maud Jurez. À 9 ans, elle rejoint l’école de l’Opéra de Paris pour cinq ans, puis se tourne vers une technique néoclassique en dansant avec Maurice Béjart à Lausanne. Elle intègre ensuite le Lido de Paris avant de devenir danseuse principale au Moulin Rouge, où elle collabore avec des artistes comme Jérôme Savary dans « La Belle et la toute petite Bête ».

Maud fait une transition vers la comédie et, trois ans plus tard, elle incarne une danseuse dans le téléfilm « Capitaine Casta : Amélie a disparu » sur TF1. En 2006, elle joue un petit rôle de Zaza dans « Le Grand Appartement ». Le 6 octobre 2007, elle débute à la télévision en animant l’émission « @vos clips » sur W9. Elle apparaît aussi dans divers projets, dont le court métrage « Illusions » en 2008 et le téléfilm « Violences d’été » en 2010, où elle interprète Alexia. Au cinéma, on la voit dans « Mon père est femme de ménage » (2011), « Amitiés sincères » (2013) et « Jamais le premier soir » (2014). En 2012, Maud obtient un rôle dans le film biographique « Cloclo », où elle incarne Janet Woollacott, la première femme de Claude François. En 2025, Maud Jurez intègre le casting de « Tout pour la lumière ». Elle joue le rôle de Marina Malinowski, la meilleure amie et confidente de Florence, enseignante au Studio Lumière depuis vingt ans. Professeure de danse, Marina est exigeante, a de la poigne, mais ne se veut jamais cassante. À ses yeux, chaque élève peut devenir un bon danseur et s’épanouir dans sa discipline à condition de trouver la danse qui lui correspond. Marraine d’Éden, elle est particulièrement attentive au bien-être de son filleul.