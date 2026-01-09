Le sénateur de la Charente-Maritime Mickaël Vallet vole au secours des salariés de la Maison Colibri à Pons, cette entreprise de fabrication de madeleines qui est sous le coup d’un plan de sauvegarde de l’emploi et qui doit fermer fin 2026. Hier, au Sénat, le parlementaire a posé une question orale au gouvernement sur l’avenir du site de production et des 68 salariés menacés. Ce à quoi la ministre de l’Intelligence artificielle et du Numérique Anne Le Hénanf a répondu qu’une démarche de reprise est engagée et qu’un accompagnement du personnel est prévu en cas de reclassement. Le plan social doit être présenté ce lundi aux salariés.