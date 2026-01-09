

Le coup d’envoi ce matin du salon Passerelle à La Rochelle. C’est le salon dédié aux lycéens et futurs étudiants de Charente-Maritime. À un peu plus d’une semaine de l’ouverture de Parcoursup, l’évènement consacré à l’orientation post-bac va permettre de rencontrer pendant deux jours près d’une centaine d’acteurs de la formation.

Organisé en partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale de Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération de la Rochelle et La Rochelle Université, le Salon Passerelle revient cette fin de semaine pour une 34e édition. Un rendez-vous incontournable de l’orientation dédié aux lycéens et aux étudiants. Plus de 6 500 visiteurs sont attendus, et plus de 120 acteurs seront mobilisés pour apporter conseils et informations. Des acteurs provenant de tous secteurs proposant des formations en cursus classique ou en alternance, seront présents. Le salon Passerelle est l’occasion d’obtenir des réponses concrètes pour préparer son projet d’orientation. Il permet de s’informer sur les possibilités de poursuite d’études post-bac et s’adresse aux lycéens dès la classe de seconde. Il permet d’échanger avec les représentants d’établissements, des étudiants, des alternants… et d’assister à des conférences organisées et animées par la rédaction du magazine l’Etudiant qui porte l’évènement.

Rendez-vous à l’espace Encan, de 9h à 17h. L’entrée est gratuite.