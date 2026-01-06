Le Plan Grand Froid maintenu jusqu’à nouvel ordre en Charente-Maritime. Hier, le préfet Brice Blondel a décidé de prolonger le dispositif, mobilisant les services de l’État, en lien avec les acteurs associatifs de la veille sociale. Et ce en raison de la vague de froid qui se poursuit et qui peut représenter un danger pour les sans-abri. Hier, un record de froid a été enregistré à La Rochelle avec -7,4°. Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires sont ouvertes, et les maraudes sont renforcées dans les principales villes du département.