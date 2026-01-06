Il a bel et bien neigé cette nuit en Charente-Maritime. Une épaisse couche de neige recouvre le département qui reste placé en vigilance orange neige-verglas ce matin. La neige est tombée en masse, plus que les prévisions annoncées par Météo France. Au-delà de 15 ou 20 cm dans certains secteurs, rendant particulièrement difficiles les conditions de circulation ce matin, voire quasiment impossibles par endroits. Prudence sur les routes si vous devez prendre le volant. La préfecture déconseille fortement de circuler, de limiter au maximum ses déplacements et de privilégier le télétravail si celui-ci est possible.

Dès cette nuit, des opérations de salage et de déneigement des routes ont été menées dans le département, sur les principaux axes, et les autoroutes A 10 entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély, et A 837 entre Rochefort et Saintes où la chaussée était glissante. Le réseau secondaire risque d’être paralysé un bon moment.

Conséquence de la vigilance orange neige-verglas, les transports scolaires ont été suspendus pour la journée de ce mardi en Charente-Maritime. Décision prise dès hier par la préfecture. Les sorties scolaires en car sont également proscrites. Un arrêté interdit également la circulation des camions de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes jusqu’à nouvel ordre, sauf exception.

De son côté, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé d’annuler toutes ses lignes de cars en Charente-Maritime.

Dans l’Agglomération de La Rochelle, des perturbations sont à également prévoir. Aucun bus Yélo ne circule ce mardi. La collecte des déchets est suspendue, et toutes les déchetteries sont fermées ce matin, ainsi que les établissements publics municipaux et communautaires. Toutefois, les écoles restent ouvertes, avec un accueil périscolaire pouvant être perturbé. Les parents sont invités à garder leurs enfants. À noter que les services techniques sont mobilisés pour déneiger les axes prioritaires et les trottoirs.

Dans l’Agglomération de Rochefort, les transports scolaires sont également annulés. Aucun bus du réseau R’Bus ne circule ce matin. Les accueils périscolaires sont tous fermés. Les crèches restent ouvertes. La collecte des déchets sur les secteurs 4 et 9 de Rochefort et à Tonnay-Charente est reportée. Les nouvelles dates de ramassage seront précisées rapidement.

Dans l’Agglomération de Royan, aucun bus non plus sur les routes ce mardi. La mesure est valable jusqu’à nouvel ordre. Et puis la collecte des ordures ménagères prévue ce mardi dans les communes concernées est reportée à samedi prochain. Les déchetteries restent fermées ce matin.

Dans le Bassin de Marennes, la Régie des déchets de la Communauté de communes a modifié la collecte des ordures ménagères. Dans le meilleur des cas, celle-ci sera décalée à partir de 10h. Sinon, elle sera reportée si la situation perdure. Il en sera de même pour la collecte des cartons des professionnels.

Sur le territoire du service public des déchets Cyclad en Charente-Maritime, la collecte des ordures ménagères et des emballages n’aura pas lieu ce mardi dans les communes où elle était prévue. Le surplus sera ramassé lors de la prochaine collecte. Les 22 déchetteries de la collectivité resteront fermées toute cette journée de mardi.