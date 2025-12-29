L’appel d’une élue de Charente-Maritime pour l’engagement des femmes en politique. À un peu plus de deux mois des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars, la conseillère régionale Katia Bourdin a publié une tribune le mois dernier dans laquelle elle encourage vivement la gent féminine à sauter le pas, afin de garantir une réelle parité dans les instances communales et intercommunales. « Municipales 2026 : réveillez la candidate qui est en vous ! », titre-t-elle. On l’écoute :

Katia Bourdin organise régulièrement des « Cafés des femmes engagées » pour encourager les femmes à s’engager en politique. Le prochain aura lieu le 17 janvier. Le lieu et l’heure restent à préciser.