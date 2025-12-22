Le coup d’envoi cette semaine d’un chantier très controversé à La Rochelle, celui de l’abattage d’une centaine d’arbres dans le bois de la Faucherie. Un chantier de mise en conformité indispensable pour l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré, afin de garantir la sécurité des vols. Il doit être réalisé avant le 31 décembre, sans quoi les avions moyens porteurs, qui représentent l’essentiel du trafic commercial, ne pourront plus atterrir à La Rochelle. L’enjeu est important, avec 300 000 passagers par an, 300 emplois directs en haute saison et 50 millions d’euros de retombées économiques pour le territoire. Mais les défenseurs de l’environnement voient d’un très mauvais œil ce chantier. Près de 400 personnes l’avaient fait savoir début décembre lors d’une manifestation sur place.