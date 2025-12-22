Les travaux de réhabilitation de la déchèterie de Royan vont démarrer début 2026. Le projet de rénovation et d’extension va débuter par une première phase de démolition. Le site restera fermé pendant un an à partir du 12 janvier. Les usagers devront se rendre dans d’autres déchèteries du territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Pour répondre à leurs besoins, la déchèterie de Saujon ouvrira six jours sur sept, et celle de Saint-Sulpice-de-Royan sera ouverte aux particuliers en alternance avec les professionnels.

La réhabilitation de la déchèterie de Royan va démarrer en janvier avec les premiers travaux de démolition. Le site restera fermé un an. Pendant la durée du chantier, les usagers du secteur seront invités à se rendre dans les déchèteries de Saujon, Chaillevette, Arvert, Grézac et Saint-Sulpice-de-Royan.

Aménagée en 1993 dans la zone d’activité de Royan 2, le site n’est aujourd’hui plus adapté à l’afflux des usagers comme à l’évolution de la règlementation et des filières de recyclage. Un nouvel équipement plus fonctionnel et plus accessible sera aménagé à son emplacement actuel, sur une surface plus grande passant de 3 800 à 6 000 mètres carrés, à partir de modules en béton préfabriqués.

La déchèterie comptera treize quais dans sa partie haute, soit quatre de plus qu’à l’heure actuelle, pour recevoir les flux classiques les plus importants comme le bois, le métal, les végétaux, les gravats ou le carton. Elle disposera sous les quais de 490 mètres carrés pour collecter les plus petits flux comme les produits chimiques, les déchets d’équipements électriques et électroniques, ainsi que les produits issus de plusieurs autres filières à responsabilité élargie des producteurs tels que les articles de bricolage et de jardin, les articles de sport et de loisirs, et les jouets. Plusieurs points d’apport volontaire seront accessibles 24 heures sur 24 à l’extérieur du site, pour le verre, les emballages et le textile.