La réouverture de la rocade de La Rochelle à la circulation. Le trafic sur la RN 237 entre Périgny et Lagord a pu reprendre normalement ce vendredi en milieu d’après-midi, après la fin du mouvement des agriculteurs de la Coordination rurale 17. Mouvement entamé hier contre le traité de libre-échange du Mercosur et l’abattage systématique des troupeaux en cas de dermatose nodulaire. La CR 17 ne souhaitait pas bloquer les départs en vacances pour les fêtes et les supporters qui se rendent aux matchs de foot ce soir Pérginy/Le Mans et de rugby demain La Rochelle/Bayonne. Des opérations de nettoyage des routes sont en cours. La N 11 est toujours coupée dans les deux sens. La fin du mouvement et le retour des tracteurs a entraîné cet après-midi des ralentissements et des blocages sur l’autoroute A837 à hauteur de Tonnay-Charente, dans le sens Rochefort-Saintes.