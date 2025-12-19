

Les festivités de Noël se poursuivent à Châtelaillon-Plage. Depuis fin novembre et jusqu’au 4 janvier, la ville propose un programme riche avec son « Fabuleux Noël » et son village aux 30 chalets, où magie et féérie s’invitent place Jean-Moulin. Manège, sapin géant, gourmandises, animations, jeux et spectacles sont proposés. Demain samedi sera donné le coup d’envoi de la Crèche vivante, à quelques jours de Noël. Un son et lumière grandeur nature qui raconte la Nativité, mêlant animaux vivants et personnages costumés. Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, nous en parle :

Quatre représentations d’une demi-heure sont proposées du 20 au 23 décembre, à 19h, sur le parvis de l’église. C’est gratuit. Des places assises sont disponibles en nombre limité. L’évènement sera suivi de l’arrivée du père Noël.