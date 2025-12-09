

Le harcèlement scolaire en question ce soir à Marennes, à l’occasion d’une soirée ciné-débat. L’association Souffre-Douleurs de l’école 17-85, en partenariat avec le Centre intercommunal d’action sociale du Bassin de Marennes, organise ce rendez-vous afin de sensibiliser le plus grand nombre. La projection du film TKT (T’inquiète) qui est une invitation à la libération de la parole, sera suivie d’un échange en présence d’un représentant de la maison de la protection des familles de la Gendarmerie de Tonnay-Charente. Rendez-vous est donné à 18h au cinéma l’Estran.