La présentation vendredi dernier au collège Jean-Guiton de Lagord de la Borne interactive de prévention contre les violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire. Élus et autorités locales se sont retrouvés pour échanger avec les équipes pédagogiques sur ce dispositif itinérant qui a pour objectif de détecter des situations de violences sexuelles et numériques, de discriminations, de harcèlement ou de bizutage, et de favoriser la libération de la parole.

La BIP est une Borne Interactive de Prévention dotée de quiz ludiques en fonction des catégories d’âge, concernant toutes les formes de violences, et en particulier les violences sexistes et sexuelles, les violences numériques, les discriminations, le harcèlement et le bizutage. C’est un outil numérique au service de la prévention des violences au sein des établissements accueillant des jeunes de 10 à 19 ans, comme les collèges et lycées, mais aussi les clubs sportifs et les centres sociaux.

Plébiscitée par les acteurs de la jeunesse, et très demandée, la borne s’est accompagnée depuis la rentrée du recrutement d’un coordonnateur et de l’acquisition de deux nouvelles bornes, portant leur nombre à trois désormais en Charente-Maritime.

Cette montée en puissance est permise par la mutualisation des efforts financiers des différents partenaires institutionnels que sont les services de l’État et la Caisse d’allocations familiales.

Le Collège Jean-Guiton a construit en 2023 un projet d’établissement ambitieux et dynamique. La BIP s’inscrit dans ce projet et répond à l’un de ses enjeux que sont le bien-être et le bien devenir des élèves, et la co-éducation avec les parents d’élèves et les partenaires. Elle a pour objectif de reconnaître des situations de violences, de faire prendre conscience des conséquences liées aux actes de violence pour prévenir toute situation délicate, et d’offrir des temps d’échanges pour informer et conseiller les jeunes afin de favoriser la libération de la parole.

La borne est réservable gratuitement par toute structure œuvrant auprès de jeunes en Charente-Maritime.