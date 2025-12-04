Alerte aux grandes marées. Le phénomène est de retour cette fin de semaine. La préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à la prudence. Des coefficients élevés sont attendus jusqu’à dimanche, avec un pic à 98 demain soir et samedi matin. Tous les usagers de la mer, et notamment ceux qui pratiquent la pêche à pied ou des promenades sur le littoral, sont invités à la plus grande vigilance. Il est recommandé de respecter les consignes de sécurité comme s’informer sur la météo et les horaires de marée.