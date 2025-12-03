

Le coup d’envoi aujourd’hui du Festival du film de société de Royan. C’est la 5e édition de l’évènement qui va se dérouler jusqu’à dimanche. 32 films seront projetés, dont sept en compétition officielle et sept en compétition jeunesse. Pour les départager, un jury professionnel a été désigné. Il sera présidé par l’acteur Vincent Perez.

C’est un jury composé de cinq personnalités venues d’horizons complémentaires qui incarnent la richesse du cinéma d’aujourd’hui et l’esprit d’ouverture du festival, réunies par un même engagement envers un cinéma qui interroge le monde, tout en célébrant sa vitalité. Vincent Perez, acteur, réalisateur et photographe, présidera le jury. Artiste aux multiples facettes, il a construit une carrière internationale en travaillant avec les plus grands réalisateurs européens et américains, tout en défendant un cinéma humaniste et exigeant. À ses côtés, Valérie Bonneton, comédienne au talent reconnu, navigue avec justesse entre théâtre et cinéma. Du succès populaire de « Fais pas ci, fais pas ça » aux films sensibles comme « Les Petits Mouchoirs », elle incarne à la fois humour, profondeur et humanité à l’écran comme sur scène. Marilou Aussilloux, jeune talent du cinéma et du théâtre français, apporte un regard générationnel et poétique sur la création. Entre les univers de Cédric Klapisch, Robert Guédiguian ou Jean-Xavier de Lestrade, elle incarne une parole féminine libre et ancrée dans son époque. Frédéric Farrucci, scénariste et réalisateur, dont le film « Le Mohican » a remporté le Prix du meilleur film au Festival de Royan 2024, fait partie de cette nouvelle génération d’auteurs attentifs aux fractures et aux espoirs de la société contemporaine. Enfin, Thierry Laurentin, critique et distributeur, complète le jury. Son regard de professionnel du cinéma apportera un éclairage précieux sur les œuvres en compétition.

La cérémonie d’ouverture du festival débute ce soir à 18h au cinéma Le Lido, en présence de la réalisatrice Joséphine Japy qui viendra présenter son premier long-métrage « Qui brille au combat ».