Scène ouverte du 05/12/2025 avec avec l’auteur, compositeur et interprète Quentin Malo de Rochefort. À l’âge de 4 ans, Quentin Malo plonge dans l’univers musical en écoutant Christophe Maé. Ce qui a déclenché une passion dévorante. Il a appris la guitare, la batterie et le chant, mais a choisi de devenir mécanicien automobile pour subvenir à ses besoins et fonder une famille avant de se lancer dans sa carrière artistique. Lors de son audition à l’aveugle de The Voice saison 10, Quentin a fait vibrer la scène avec sa reprise de « Couleur café » de Serge Gainsbourg. Son interprétation captivante a séduit les quatre coachs, mais c’est Marc Lavoine qui s’est retourné en premier, emportant ainsi Quentin dans son équipe. Lors des Battles, Marc Lavoine a décidé de confronter Quentin à Luc Laversanne. Après une compétition intense, Marc Lavoine a opté pour Quentin pour continuer l’aventure à ses côtés. Lors de l’épreuve des K.O., Quentin a choisi d’interpréter « L’amour à la machine » d’Alain Souchon. Initialement, il envisageait de s’accompagner à la guitare, mais son coach Marc Lavoine n’a pas approuvé cette idée, craignant que cela ne gâche sa voix et le cache derrière l’instrument. Finalement, Quentin a décidé de chanter sans sa guitare lors de sa prestation. Malgré ses efforts, Marc Lavoine a choisi de ne pas continuer l’aventure avec lui, et Quentin a été éliminé.