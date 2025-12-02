Périgny rêvait d’un club de Ligue 1. C’est finalement une équipe de Ligue 2 que le club charentais-maritime recevra pour les 32es de finale de la Coupe de France. Périgny affrontera Le Mans, suite au tirage au sort qui a eu lieu hier soir à la télévision, depuis le Parc des Princes à Paris. Une très bonne nouvelle tout de même pour les joueurs de Régionale 1 qui ont réussi à se qualifier samedi dernier en battant Beaucouzé 3-1. Le club de Périgny négocie une rencontre au stade Marcel-Deflandre à La Rochelle probablement le 21 décembre, au lendemain du match de Top 14 La Rochelle/Bayonne.