À La Rochelle, les cyclistes sont invités à poser le pied à terre en centre-ville. De nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi, afin de renforcer la priorité aux piétons dans les secteurs les plus fréquentés, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

À compter de ce mois de décembre, la Ville de La Rochelle met en place de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des piétons dans les rues les plus fréquentées du centre-ville. Un arrêté municipal impose aux cyclistes et utilisateurs de trottinettes, motorisées ou non, de mettre pied à terre dans plusieurs secteurs, selon des plages horaires définies. Il s’applique aux cyclistes de 9 ans et plus. Le code de la route permet aux enfants jusqu’à 8 ans de rouler sur les trottoirs.

Ces règles visent à garantir une cohabitation apaisée dans l’espace public, lors des moments de fortes affluences, en cœur de ville. Objectif : garantir un espace public sécurisé pour circuler sereinement, dans une ville qui encourage les mobilités douces. La Rochelle affirme depuis longtemps sa volonté de développer la part du vélo et des mobilités actives, essentielles pour réduire les émissions polluantes, apaiser les déplacements urbains et favoriser un cadre de vie plus durable. L’augmentation de ces usages nécessite toutefois un encadrement adapté, afin de garantir une cohabitation sûre, respectueuse et équilibrée entre piétons, cyclistes, usagers de trottinettes et l’ensemble des acteurs du centre-ville.