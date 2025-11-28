La cybersécurité économique au cœur d’un évènement départemental aujourd’hui en Charente-Maritime. La préfecture de La Rochelle accueille ce vendredi la première édition du colloque SecNumeco pour Sécurité numérique et économique. Ce dernier rassemble les outils indispensables aux chefs d’entreprises pour faire face aux risques, qui pèsent sur les structures publiques et privées de toutes tailles et de tous secteurs. À cette occasion, un Centre de ressources en cybersécurité sera implanté en Charente-Maritime.

Afin d’accompagner les citoyens, les collectivités, les associations et les entreprises de Charente-Maritime face aux cyber-menaces, un Centre de Ressources en Cybersécurité s’implante dans le département. Le CRC constitue un point d’appui destiné à structurer et dynamiser les actions locales de prévention et de sensibilisation aux risques numériques, en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il a pour vocation de renforcer la prévention des risques numériques grâce à des actions de sensibilisation, d’information et de formation déployées sur l’ensemble du département. Il peut identifier les compétences disponibles et orienter les victimes ou organisations vers les interlocuteurs adaptés, en fonction de la nature de l’incident ou des besoins d’accompagnement.

La participation des forces de l’ordre aux actions du CRC permet en outre un recours facilité aux services d’assistance et de prévention, tant pour les particuliers que pour les organisations touchées par un incident numérique.

La création et l’animation de ce Centre de ressources est portée par le Collectif Rochefort Numérique avec le soutien de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information et le Campus Régional de Cybersécurité et de Confiance Numérique de Nouvelle-Aquitaine.