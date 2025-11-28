L’appel à la mobilisation demain à Royan et Soulac-sur-Mer contre le projet de création d’une ferme d’élevage de saumons au Verdon-sur-Mer, en Gironde. Projet baptisé « Pure Salmon ». Alors que l’enquête publique doit démarrer le 15 décembre pour un mois, plusieurs associations et collectifs d’opposants comptent bien faire entendre leur mécontentement. Une première action est prévue le matin à 10h place Charles-de-Gaulle à Royan, avec un défilé en ville, avant une seconde manifestation l’après-midi à 14h place Georges-Mandel à Soulac.