Une information judiciaire pour meurtre a été ouverte ce lundi par le Tribunal judiciaire de La Rochelle, après une soirée alcoolisée qui aurait mal tourné vendredi dernier à Saint-Jean-d’Angély. Un homme de 57 ans a chuté du 4e étage d’un immeuble. Le locataire âgé de 39 ans a été mis en examen. Il est soupçonné d’avoir poussé délibérément son invité par-dessus le balcon, parce qu’il aurait vomi un peu partout dans l’appartement. Ce que conteste le mis en cause qui assure avoir tenté de rattraper la victime au moment où elle basculait. L’homme est décédé peu de temps après à l’hôpital où il avait été transporté d’urgence. Le suspect, déjà connu de la justice, a été placé en détention provisoire. L’enquête se poursuit.