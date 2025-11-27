La maire de Marennes-Hiers-Brouage appelle à une réunion d’urgence pour soulager les personnels de l’Ehpad du centre hospitalier. Après la journée d’action qui a rassemblé une centaine de personnes dans les rues de la ville ce mardi après-midi, Claude Balloteau, qui est également membre du conseil de surveillance de l’hôpital marennais, demande à l’Agence régionale de santé et à la direction du Groupe hospitalier Littoral Atlantique, dont fait partie l’Ehpad de Marennes, de se mettre autour d’une table pour trouver des solutions rapidement, face au manque d’effectifs chronique. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/ehpad-claude-balloteau.mp3 Claude Balloteau qui se trouvait ce mardi dans la rue aux côtés des personnels hospitaliers grévistes et des manifestants. Ces derniers qui ont également reçu le soutien du sénateur Mickaël Vallet par le biais de ses assistants parlementaires.