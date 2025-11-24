La Ville de Surgères s’engage contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes. À l’occasion de la journée internationale demain, la municipalité et ses partenaires proposent une semaine d’actions et de sensibilisation du 24 au 28 novembre auprès des scolaires et du grand public. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Parmi les actions programmées, un atelier de self-défense sera proposé demain après-midi au dojo par le Judo club de Surgères. C’est une première. Écoutez la professeure de judo du club Sam Moreau :

Il reste encore des places pour y participer. Les inscriptions se font auprès de la mairie de Surgères au 05 46 07 00 23. À noter par ailleurs que Sam Moreau envisage de mettre en place des cours de self-défense à l’année au dojo de Péré, qui devrait ouvrir en janvier 2026.