L’inauguration vendredi après-midi à La Tremblade d’un nouveau dispositif de suivi du trait de côte. Ça s’appelle CoastSnap. Un totem, accessible à tous, a été installé sur la plage de l’Embellie. Il permet de prendre des photos, avec le même cadrage et le même angle, et de les envoyer sur un serveur. Les images ainsi collectées permettent d’observer l’évolution de l’érosion.

CoastSnap fait appel aux sciences participatives pour l’observation citoyenne du littoral. Accessible à tous, le dispositif s’érige en outil précieux pour suivre les changements du trait de côte. À partir de photographies de plages prises régulièrement depuis des stations fixes, en conservant le même cadrage et le même angle, il est possible d’observer les évolutions du littoral, et ainsi d’extraire des données scientifiques comme la hauteur et la largeur des plages, ou encore les changements avant et après une tempête. Les photos sont envoyées sur un serveur en ligne, ce qui permet de connaître la date et l’heure de la prise de vue, ainsi que la marée. Ces données permettent de visualiser les changements du littoral, le recul du trait de côte et de calculer le changement des volumes de sable. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, deux premiers totems CoastSnap ont été installés sur la plage de l’Embellie à La Tremblade, et celle de la Grande côte à Saint-Palais-sur-Mer. Deux autres seront implantés en 2026.