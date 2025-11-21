La Marine nationale débarque en force aujourd’hui à Rochefort. Une flotte de cinq bateaux-école va remonter le fleuve Charente en fin d’après-midi pour une escale de quatre jours au port de commerce. Cette escale s’inscrit dans le cadre d’une formation d’une cinquantaine d’élèves officiers présents à bord. Hormis des échanges scolaires et institutionnels, aucune rencontre n’est prévue avec le public, mais ce dernier pourra suivre le départ et l’arrivée des navires.

Dans le cadre d’une mission de formation à la navigation au profit des élèves officiers de l’École Navale, cinq bâtiments-écoles de la Marine Nationale vont faire escale au port de commerce de Rochefort cette fin de semaine. D’une longueur de 43 mètres chacun, le Lynx, le Tigre, le Lion, le Chacal et le Léopard disposent d’un équipage d’une trentaine de marins. Les 53 élèves officiers embarqués découvrent, au contact des instructeurs, leur futur métier de navigateur. Cette escadre a choisi Rochefort comme point de relâche en raison de son cadre historique et de sa proximité avec des zones de navigation exigeantes, idéales pour l’apprentissage de la pratique. Ce samedi, une délégation visitera plusieurs sites rochefortais dont l’histoire se mêle à celle de la

Marine Nationale comme la Maison de Pierre Loti, le musée de la Médecine navale, ou encore le Service Historique de la

Défense. Elle sera ensuite reçue par le maire Hervé Blanché et les autorités locales.

Lors de cette escale, les cinq bâtiments ne sont pas ouverts au public. Seule la classe Défense du collège La Fayette pourra visitera les bateaux. Toutefois, la flottille sera visible lors de sa remontée de la Charente depuis les berges du fleuve ce vendredi en fin d’après-midi, puis lundi matin au départ du port de commerce à la marée montante.