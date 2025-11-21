

C’est demain que débute la Semaine européenne de réduction des déchets. À cette occasion, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique se mobilise, et propose une après-midi d’animations autour du réemploi, de la réparation et de la seconde main, sur le thème « Un Noël durable ». L’idée étant d’encourager le grand public à contribuer à l’effort collectif pendant les fêtes. Christine Médina est chef de service Prévention et Valorisation des déchets à la CARA :

Plusieurs ateliers seront animés par la CARA et ses partenaires, comme le souligne Nathanaëlle Pasteau, en charge de l’Économie circulaire :

Rendez-vous est donné demain, de 14h à 17h30, au cinéma Le Lido de Royan. Et puis, toujours dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, un ciné-débat sur les impacts de la fast-fashion est prévu mardi prochain, à 20h30, au cinéma La Passerelle de Meschers-sur-Gironde. Vous retrouvez le programme complet sur agglo-royan.fr