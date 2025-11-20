Scène ouverte du 21/11/2025 avec Pierre Billon et Marie Max Billon. Pierre Billon, fils de la chanteuse Patachou et filleul de Georges Brassens, a forgé sa carrière en collaborant avec des légendes comme Johnny Hallyday et Michel Sardou. Son parcours est marqué par une discrétion qui n’a d’égale que son talent.

Marie Max Billon, petite-fille de Patachou et fille de Pierre Billon, est une artiste aux multiples facettes. Après une carrière dans la communication, elle a décidé de suivre l’appel de la musique et de la scène. Elle se produit en tant qu’auteure, compositrice et interprète, livrant des chansons pleines d’humour et de sincérité. Elle sera en concert en première partie du groupe Phoenie 66 (hommage à Johnny Hallyday) le samedi 22 novembre, au Bataclan, à Paris.