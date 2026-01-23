La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a présenté hier en Charente-Maritime une série de mesures pour accélérer et renforcer la protection de la biodiversité en France. Dans le cadre de son déplacement dans le département, elle a annoncé des actions concrètes pour mieux protéger les espaces naturels les plus sensibles, reconnecter les milieux et permettre au vivant de circuler, et restaurer les milieux dégradés avec le déploiement de jachères dans les estrans comme à Sainte-Marie-de-Ré où s’est rendue la ministre dans l’après-midi. Après cette expérimentation réussie, deux autres projets vont voir le jour à Charron et Nieul-sur-Mer. Des actions devenues aujourd’hui indispensables pour enrayer le déclin de la biodiversité d’ici 2030, alors qu’une espèce sur cinq est menacée en France. On écoute la ministre :

La France s’est dotée d’un cadre clair avec la Stratégie nationale biodiversité 2030, adoptée en 2023. Cette stratégie est complétée par le plan « Agir pour restaurer la nature » qui est en cours d’élaboration et qui sera transmis à la Commission européenne cet automne.