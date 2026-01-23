La sécurité renforcée aux abords des établissements scolaires de Charente-Maritime. Depuis le 15 janvier, de nouveaux contrôles ont été menés par les forces de l’ordre, notamment au lycée Cordouan de Royan, et au lycée Merleau-Ponty de Rochefort. Des contrôles qui se sont déroulés sans incident, précise la Police nationale, qui indique que ces actions sont menées dans le but d’assurer la sécurité des élèves et du personnel enseignant et d’empêcher l’introduction d’objets dangereux ou de substances illicites. L’an dernier, la Police a effectué des contrôles à l’entrée de 60 collèges et lycées du département. Plus de 9 000 sacs ont été fouillés au cours de 325 opérations. Ces contrôles vont se poursuivre tout au long de cette année.