Municipales 2026 : Frédéric Rasse déclare sa candidature à la mairie de Saint-Jean-d’Angély. À 52 ans, ce chef d’entreprise se présente pour la première fois à un scrutin. Homme de gauche, il s’inscrit dans la lignée de la politique menée par la maire socialiste sortante Françoise Mesnard. Mais, il a tout de même décidé de proposer une candidature dissidente, avec l’ambition de « faire entrer Saint-Jean-d’Angély dans le XXIe siècle ». Parmi ses priorités : désendetter la ville, baisser les impôts et poursuivre le projet de station thermale avec un maximum de garanties financières. Frédéric Rasse :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/frederic-rasse-integral.mp3 Frédéric Rasse présentera son programme lors d’une réunion publique le 4 décembre, à 18h, à la fondation Robert. Il sera opposé à la maire sortante Françoise Mesnard et aux duos Pierre-Michel March/Sandrine Ducourtioux et Hervé Madeux/Jacques Castagnet.