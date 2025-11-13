

À quelques semaines de Noël, voici une idée de cadeau pour les amoureux du 17. Le concepteur Grégory Bordier vient de lancer « Le Jeu de la Charente-Maritime ». Un jeu de société dont l’objectif est de faire découvrir le département d’une manière ludique et conviviale, avec des questions et des devinettes qui s’adressent à toute la famille.

L’idée est vraiment de s’amuser en famille à redécouvrir la Charente-Maritime, avec des centaines de questions et devinettes qui n’abordent pas uniquement l’histoire et le patrimoine du département, mais aussi ses légendes, l’actualité, ses célébrités, sa faune, sa flore ou encore sa gastronomie. Après deux ans de travail, le concepteur Grégory Bordier est donc très heureux de lancer sur le marché sa nouvelle boîte de jeu composé d’un plateau qui représente le département avec l’ensemble des communes, mais aussi plus de 500 questions destinées aux adultes et d’autres pour les plus jeunes, 240 questions sous forme de photos, 1 dé, 4 pions, 20 cartes présentant les sites emblématiques de la Charente-Maritime et enfin une règle de jeu très simple ! Le but étant de récupérer cinq cartes sites pour remporter la partie.

« Le Jeu de la Charente-Maritime » est disponible dans une trentaine de points de vente du département et en ligne sur internet.

