

Pays rochefortais alert’ s’élève une fois de plus contre l’installation prochaine d’une patinoire place Colbert à Rochefort. L’évènement, qui sera de retour du 28 novembre au 4 janvier, cristallise les colères au sein de l’association écologiste qui en réclame l’arrêt immédiat. Pour elle, cette patinoire couverte de 1 000m², installée par la mairie pour la 22e année à la période des fêtes, apparaît comme totalement anachronique face à l’urgence climatique. Gérard Garder, membre du conseil d’administration de PRA, dénonce un gaspillage énergétique et financier :

L’association Pays rochefortais alert’ n’appelle pas au boycott de la patinoire de Rochefort, mais lance un appel à la responsabilité de chacun.