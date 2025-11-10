

Les jeunes sapeurs-pompiers de Saujon à l’honneur dans une série documentaire de France 4. Depuis mercredi, la chaîne diffuse sur son antenne une série en 15 épisodes qui propose une immersion au sein de trois sections de JSP en France, et notamment à la caserne saujonnaise.

De septembre 2024 à juin 2025, les jeunes sapeurs-pompiers de Saujon ont été suivis par des caméras de Media TV, dans le cadre d’une série en 15 épisodes. Cette série intitulée « À l’école des pompiers » propose une immersion dans trois sections de JSP en France, dont une avec les 3e année de la caserne de Saujon qui est complémentaire aux deux autres avec des activités de sauvetage en mer mais aussi d’aide à la personne. L’objectif est de montrer le quotidien des jeunes sapeurs-pompiers, présenter la formation et mettre en valeur les jeunes qui s’engagent. Cette série, qui a été lancée sur France 4, sera diffusée jusqu’au 17 décembre, tous les mercredis à 13h30, à raison de 2 épisodes par semaine. Elle est également disponible sur l’application gratuite Okoo chaque mercredi matin. En parallèle, la production a aussi réalisé une série sur les gestes qui sauvent. Dans chaque épisode, un sapeur-pompier explique les bons réflexes à adopter face à un malaise, une hémorragie, ou un accident de la circulation, par exemple. Elle est accessible via Lumni, la plateforme éducative numérique de l’audiovisuel public.