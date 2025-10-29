

Halloween fait son retour à l’Abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois, près de Saintes. L’évènement revient pour une 8e édition ce soir, demain et vendredi, avec un nouveau parcours immersif nocturne sur le thème des contes et légendes de notre enfance. L’occasion de découvrir le monument et son domaine boisé de nuit, en version horreur. Et le succès semble au rendez-vous, si l’on en croit les réservations et le nombre de visiteurs chaque année. Marion Subin, chargé de l’évènementiel à l’Abbaye de Fontdouce :

Les visiteurs auront pour mission cette année de partir à la recherche des pages arrachées d’un conte oublié pour reconstituer l’ouvrage. Marion Subin :

Le parcours dure une heure et demie à deux heures. C’est déconseillé aux moins de 13 ans. Le tarif est de 18 euros par personne sur réservation. Restauration sur place. Plus d’infos sur le site de l’Abbaye de Fontdouce.