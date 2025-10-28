Le Département de la Charente-Maritime organise du 3 au 7 novembre un nouveau rendez-vous avec la « Semaine de l’enfance ». Une première édition qui coïncide avec le 80e anniversaire de la PMI, la Protection maternelle et infantile. L’objectif est de mettre en perspective les actions menées par le Département dans ce domaine, dans un contexte où le budget alloué par la collectivité n’a cessé d’augmenter ces dernières années, passant de 79 millions d’euros en 2020 à 120 millions d’euros cette année. Parce que la prévention et la protection de l’enfance restent une priorité, selon Marie-Christine Bureau, conseillère départementale en charge de la petite enfance, de la prévention et de la protection de l’enfance :

Une vingtaine d’ateliers seront proposés, ainsi que deux temps forts à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle : le Forum de l’enfance le 5 novembre, et l’Observatoire de la protection de l’enfance le 6 novembre.