Un homme d’une cinquantaine d’années a été mortellement percuté par un train ce matin à Montils, au sud de Saintes. Le drame s’est produit vers 9h30. Une quinzaine de pompiers sont intervenus. La circulation des trains a été interrompue. Les 162 passagers du train Bordeaux-Nantes ont été mis en sécurité et pris en charge par la SNCF pour être conduits à leur destination. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir d’un geste désespéré.