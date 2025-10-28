Les retraités dans la rue le 6 novembre en Charente-Maritime. Plusieurs organisations syndicales et associatives appellent à la mobilisation pour dénoncer le budget 2026 et le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Les retraités redoutent notamment un gel des pensions et de l’ASPA qui est l’Allocation de solidarité aux personnes âgées. Il s’agit du minimum vieillesse pour les plus modestes. Trois rassemblements et manifestations sont prévus : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 place de Verdun à La Rochelle.