Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus samedi matin rue Saint-Sauveur à La Rochelle pour évacuer 19 habitants d’un immeuble menaçant de s’effondrer. En cause : des infiltrations d’eau par la toiture du bâtiment. Après avoir réalisé une opération de reconnaissance, les pompiers ont préféré procéder à l’évacuation des logements, mais également des commerces situés au rez-de-chaussée qui devront rester portes closes jusqu’à nouvel ordre. La mairie a aussitôt relogé les habitants dans un hôtel du Vieux Port. La fermeture de la rue Saint-Sauveur au niveau du bâtiment impactée a été ordonnée.