Zoom sur l’œdicnème criard, un oiseau menacé qui vit dans les plaines agricoles de Nouvelle-Aquitaine. La période de l’automne est propice au comptage de l’espèce qui se rassemble après la phase de reproduction et avant son départ en migration vers l’Afrique du nord, l’Espagne et le Portugal. L’objectif étant d’estimer la taille des populations qui se sont reproduites localement. En Charente-Maritime, la Ligue de protection des oiseaux dénombre une centaine de sites de rassemblement, comme celui de Vérines, près de La Rochelle, où un comptage a eu lieu vendredi. On écoute Jennifer Fabre, chargée de mission naturaliste à la LPO :

Les résultats de ces comptages seront connus d’ici une dizaine de jours. Mais déjà la tendance est encourageante, grâce aux actions mises en place par la LPO. Jennifer Fabre :

Des actions qui devraient permettre d’assurer à terme la préservation de cette espèce.