Les Protégés d’Animavie de Charente-Maritime lancent un appel à l’aide. L’association de protection animale et de sauvetage de chats errants, abandonnés ou maltraités fait face depuis plusieurs mois à une détresse qu’elle ne parvient plus à contenir. À Cabariot, près de Tonnay-Charente, une vingtaine de chats et chatons vivent dans des conditions difficiles, sur un terrain situé derrière la mairie. Et leur nombre ne cesse d’augmenter. Certains sont malades, blessés ou affamés. Aujourd’hui, les bénévoles de l’association sont épuisés et ont besoin d’aide, à l’image de Véronique Martin, membre du bureau :

Véronique Martin qui lance un appel aux dons pour soutenir son association :

À noter que, désormais, les dons faits à l’association Les Protégés d’Animavie sont déductibles des impôts. Pour en savoir plus, devenir bénévole ou famille d’accueil, rendez-vous sur la page Facebook de l’association. Et retenez bien les dates des lotos : vendredi 24 octobre à 20h30, et samedi 25 octobre à 14h30 et 20h30, à la salle des fêtes de Muron.