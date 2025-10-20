Les travaux du contournement nord de Cozes, près de Royan, se poursuivent. À partir d’aujourd’hui et pendant toutes les vacances d’octobre, la RD 114 en direction de Saintes sera fermée à la circulation. Des déviations seront mises en place par Grézac via les D 17 et 243, et par Saint-André-de-Lidon via la D 732. La mise en service de l’ensemble du contournement interviendra après cette période, en novembre.

Pendant les deux semaines de vacances d’octobre, du 20 au 31 octobre, les travaux concerneront le raccordement du contournement sur la route départementale 114 vers Saintes, correspondant à la fin de la phase 3 du contournement Nord de Cozes. Ce qui nécessitera sa fermeture. Les usagers devront emprunter les itinéraires de déviation mis en place par Grézac et Saint-André-de-Lidon. La mise en service de la totalité du contournement sera effective en novembre 2025. La deuxième phase de travaux, reliant les giratoires des D 17 et 730, est achevée depuis le 7 avril, avec la réouverture à la circulation rue du Bois des Etourneaux, tronçon qui relie le nouveau giratoire à la zone d’activité Bel-Air de Cozes-Grézac. Le projet prévoit également des aménagements paysagers qui seront réalisés courant 2026. Mené par le Département de la Charente-Maritime, et déclaré d’utilité publique le 12 février 2019, le projet de contournement nord de Cozes concerne l’aménagement d’une route de 3,2 km entre la D 730 (route de Royan) et la D 114 (route de Saintes). Les objectifs du projet sont d’améliorer la desserte routière du Pays Royannais, de réduire le passage des poids lourds dans le centre-ville de Cozes, d’améliorer le cadre de vie des habitants et la sécurité de tous les usagers.