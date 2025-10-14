Des disparitions de chats qui inquiètent à Tonnay-Charente. Le mois dernier, plusieurs propriétaires d’un même quartier, près des écoles, ont perdu leurs compagnons à quatre pattes. Des disparitions qui apparaissent comme suspectes, car elles ont eu lieu dans un même secteur et dans un laps de temps très court. Maxime fait partie de ces propriétaires qui recherchent activement leurs animaux. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/chat-1.mp3 Maxime qui tient à adresser un message aux autorités locales :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/chat-2.mp3 Le commissariat de Rochefort a refusé de prendre sa plainte, et renvoyé vers la Police municipale de Tonnay-Charente.