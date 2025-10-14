44 kilos et un demi mètre cube. C’est le poids et le volume de déchets collectés en une heure sur la plage du Galon d’or à La Tremblade/Ronce-les-Bains samedi dernier. Une opération bénévole portée par l’association Maline à laquelle a participé une vingtaine de volontaires. Parmi les déchets, beaucoup sont liés à l’activité ostréicole, mais rien ne permet d’affirmer qu’ils sont majoritairement issus de cette activité selon l’association, compte tenu du nombre important de micro-déchets plastiques d’origine diverse. L’association qui réclame toujours l’installation de bacs à marée qui permettraient de trier correctement les déchets charriés par la mer.