Des faits de violence envers les forces de l’ordre en Charente-Maritime. Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre policiers ont été blessés lors de plusieurs interventions de police-secours. À Saintes tout d’abord, des agents ont reçu des coups, alors qu’ils intervenaient suite à un différend conjugal violent en présence d’un enfant de 10 ans. Puis à Rochefort, des policiers ont été frappés lors d’un contrôle qui a permis la découverte d’un fusil dissimulé dans un sac. Enfin à La Rochelle, un cambrioleur a fait chuter un fonctionnaire lors de son interpellation. Les victimes ont bénéficié d’un à trois jours d’ITT. Des plaintes ont été déposées.