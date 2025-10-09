Les centres socio-culturels de Charente-Maritime se mobilisent pour Octobre rose. Pour la première fois, ils ont mis en place une action commune, dans le cadre du mois de lutte contre le cancer du sein, avec l’organisation ce matin d’une marche rose à La Rochelle et la participation de plus de 200 personnes venant de 15 centres sociaux du département. L’intégralité de la recette issue des frais d’inscription sera reversée à l’Institut du sein de Charente-Maritime, comme le souligne Laurence Davy de Cussé, animatrice au centre social Couleurs quartiers de Saint-Éloi à La Rochelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/marche-rose.mp3