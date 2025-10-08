Alors que la France vit l’une de ses pires crises politiques et démocratiques, après la démission surprise lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, 27 jours seulement après sa nomination, les options pour en sortir sont minces pour le Président Emmanuel Macron : nommer un nouveau gouvernement, démissionner, dissoudre l’Assemblée nationale ou opter pour la cohabitation. Plusieurs partis d’opposition poussent le chef de l’État vers la sortie. Et vous, qu’en pensez-vous ? Nous vous avons posé la question dans les rues de Marennes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/micro-trottoir-crise.mp3