

Le coup d’envoi demain du festival des écritures à Surgères. L’évènement revient toute cette fin de semaine pour une 12e édition. Au programme : des rencontres d’auteurs, des ateliers, des animations, des expositions et des spectacles. Cette année, l’association organisatrice En Avant Première a renforcé et diversifié ses partenariats avec les structures culturelles de la ville, afin d’explorer différentes formes d’écriture, comme le souligne son animatrice Véronique Amans :

Le Festival des écritures débute demain soir à 20h avec la soirée d’ouverture au cinéma Le Palace. Rendez-vous jusqu’à dimanche. Le programme complet sur enavantpremiere.info