Scène ouverte du 10/10/25 avec la chanteuse Céline Claeys alias D-Lys DeCoeur. Alsacienne de naissance, Céline a été bercée dès son enfance par des artistes comme Britney Spears, Jean-Jacques Goldman, Patricia Kaas et Céline Dion. Sa passion pour le chant, bien que mise de côté pendant plusieurs années, a refait surface récemment, lui permettant de se consacrer pleinement à cette discipline. Sous le nom de scène D-Lys DeCoeur, Céline a créé sa microentreprise spécialisée dans la photo et le chant, tout en déployant d’autres activités. Son but est d’aider les gens à reprendre confiance en eux à travers la photo et à développer le chant pour en faire son métier. Depuis le début de l’année, Céline a eu l’occasion de se produire à plusieurs reprises, avec un retour très encourageant du public. Elle a notamment participé à la Foire-expo de Saint-Maixent-l’École, à l’espace culturel Leclerc à Mendes-Niort, et à un concert à Sciecq organisé par l’association Campagnart. Son répertoire s’étoffe au fil du temps, incluant ses propres chansons ainsi que celles d’autres auteurs locaux comme Pierre Brandao. Un album intitulé « RÉSILIENCE 8 » est également disponible en version CD et clé USB, comprenant cinq chansons : « Cet homme », « Promets-moi », « La douleur », « Erreur de tracé » et « Exode ».