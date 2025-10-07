Les parlementaires de Charente-Maritime ont réagi après la démission surprise du Premier Ministre. À peine le nouveau gouvernement nommé, Sébastien Lecornu a mis hier un terme à ses fonctions, 27 jours seulement après sa nomination. Pour le député de La Rochelle Olivier Falorni, « il faut arrêter ce spectacle désolant et même écœurant ». Et de réclamer la nomination d’un chef de gouvernement capable de rassembler à gauche et à droite. Il pense à Bernard Cazeneuve. Pour son homologue socialiste de Saintes Fabrice Barusseau, « il est temps de mettre fin à ce système », soulignant un pouvoir à bout de souffle.

Enfin, pour le député écologiste de Rochefort Benoît Biteau, « les prochaines heures seront déterminantes pour notre pays » face à cette crise politique devenue « une crise de régime ». Pour en sortir, il appelle soit à la démission du Président Emmanuel Macron, soit à la dissolution de l’Assemblée nationale ou, dans le meilleur des cas, à une cohabitation avec le Nouveau Front Populaire.