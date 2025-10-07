Une classe de 3e du collège Edgar-Quinet de Saintes est invitée ce jeudi à Paris par le Président de la République Emmanuel Macron. Elle participera à la cérémonie de Panthéonisation de Robert Badinter. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique initié par deux professeurs de l’établissement. Une demande officielle a été adressée à l’Élysée qui a confirmé l’invitation à l’évènement. Ce qui représente une chance rare pour les élèves de ce collège situé dans un quartier prioritaire de la ville, et qui bénéficie depuis la rentrée du label « Cité éducative ». Le projet s’articule autour de l’étude des valeurs républicaines incarnées par Robert Badinter et ses combats pour la laïcité ou encore pour l’abolition de la peine de mort.