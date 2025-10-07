

Le lancement la semaine dernière d’une première bricothèque en Charente-Maritime. C’est sur la commune de Matha, à l’est du département, qu’elle a vu le jour. Née d’un partenariat entre le service public des déchets Cyclad et l’association Matha Service Activité, elle va permettre aux habitants de pouvoir louer du matériel de bricolage à petits prix, et d’éviter des dépenses importantes inutiles. Alexandre Boucherie, responsable de l’équipe Zéro déchet à Cyclad, nous en parle :

La bricothèque de Matha est opérationnelle depuis hier. Vous trouverez toutes les informations pratiques et le matériel de location sur cyclad.org